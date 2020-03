Lebkuchenherzen für Helden der Corona-Krise

Hohenfelden. Lebkuchenherzen für alle, die sich in der Corona-Krise für ein funktionierendes Gemeinwesen einsetzen: Das ist die Idee der Kampagne „Danke, mein Held“, die zwei Unternehmer aus dem Südkreis des Weimarer Landes gestartet haben. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Der Gastronom Hans C. Marcher, dem am Südufer des Stausees Hohenfelden das Eventlokal „Hans am See“ und der Imbiss „Hanslbar“ gehören, sowie Robert Riethmüller, der sich in seinem Bad Berkaer Bäckereibetrieb auf die Produktion von Foto-Torten spezialisiert hat, überreichten am Freitagmittag das erste Herz. Es ging in der Erfurter Staatskanzlei an Ministerpräsident Bodo Ramelow. „Als Dankeschön für die schnellen Sofort-Hilfen in unserem Land für alle Freiberufler, kleinen und mittleren Unternehmen“, so Marcher, der auch als Sprecher der Erlebnisregion Hohenfelden fungiert. Am Montag verteilten sie unter anderem in Kranichfeld weitere Herzen, so an die 13 Mitarbeiter der Gemeinschaftspraxis in der Straße Am Bahnhof sowie an eine Postbotin, die gerade Sendungen verteilte.

„Diesen Menschen gebührt der allerhöchste Respekt und die volle Hochachtung“, so Marcher. „Aus welchen Bereichen auch immer. Ob an Krankenbetten, an der Supermarktkasse, im Führerhaus auf Straße und Schiene, egal, alle die an der Versorgung für unsere Mitmenschen teilhaben. Zaubern wir diesen Menschen ein Lächeln ins Gesicht!“ Ab sofort kann über die Kampagnen-Seite im Internet jeder Interessierte für seinen persönlichen Helden ein Lebkuchenherz mit persönlicher Botschaft bestellen und per Kurier zustellen lassen. Ein Teil der Einnahmen soll an Menschen fließen, die durch die Corona-Krise unverschuldet in Not geraten sind. red

(Verweis) www.dankemeinheld.de