Legendäre Ketwurst feiert Weimarer Comeback

Weimar. Spiegelzelt bringt Kult unter dem Fast Food der DDR zurück. Festival startet am 4. Mai mit ausverkaufter Vorstellung.

Aus der Not eine Tugend macht einmal mehr für die gastronomische Versorgung seiner Gäste das Spiegelzelt-Festival. Bereits im vergangenen Jahr hatte es sich auf Kostensteigerungen und personelle Engpässe eingestellt und erstmalig ein Imbisskonzept mit Selbstbedienung eingeführt. Dieses Jahr arbeitet der Kulturdienst als Veranstalter mit dem Backwarenhersteller „edna International“ zusammen. Dessen Kundenberaterin Jeannette Gramolla stellte dem Spiegelzelt-Team in dieser Woche das Sortiment für das Festival und den Biergarten-Betrieb vor.

Dabei hatte sie ein Comeback im Gepäck: Neben Laugen- und Flammkuchenstangen sowie Miniwindbeuteln gibt es einen fast nicht mehr erhältlichen knackigen DDR-Snack – die Ketwurst. Die Brühwurst war ein Klassiker der DDR-Fastfood-Kultur. Der Name entstand aus der Verbindung von Ketchup und Wurst. In ein Brötchen geschoben, erinnert es an einen Hotdog. Erfunden wurde das Gericht in den 1970er-Jahren, um den Besuchern des Berliner Alexanderplatzes eine kleine, warme Zwischenmahlzeit zu bieten. Die Ketwurst war damals schon Kult und für Berlin-Touristen eine begehrte Spezialität. „Nach der Wende verschwand die Ketwurst, ist inzwischen aber vereinzelt wieder zu haben“, heißt es vom Kulturdienstes und weiter: Servieren werde ökologisch, etwa in recycelter Pappe oder Papier-Serviette. „Bei den Soßen setzen wir ebenfalls auf Thüringer Produkte und offerieren Ketchup, Senf und feine Soßen von Born.“

Das Spiegelzelt-Festival startet am Donnerstag, 4. Mai, mit einer ausverkauften Vorstellung von Christian Ehring (Extra3). Das erste Wochenende bietet danach Dennis Wittberg, Stefan Gwildis sowie Jasmin Tabatabai und das David Klein Quartett. Für alle diese Vorstellungen sind noch Tickets verfügbar. Das Zelt öffnet 19 Uhr, Vorstellungsbeginn ist 20 Uhr.

www.koestritzer-spiegelzelt.de