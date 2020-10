Lenaustraße in Oberweimar wieder eine Woche dicht

In der Lenaustraße in Oberweimar liefen bereits Anfang September Arbeiten am Abwasserkanal.

Weimar. Erneut sind ab dem kommenden Montag in Oberweimar Arbeiten am Abwasserkanal notwendig.

Die Baustellen-Zufahrt für die Arbeiten am „Haus der Weimarer Republik“ entsteht: Für das Aufbringen der Schutz-Asphaltschicht ist am Freitag, 2. Oktober, die Geleitstraße im Bereich der Kreuzung Rittergasse/Am Palais voll gesperrt. Von Montag, 5., bis Freitag, 9. Oktober ist wenige Wochen nach Abschluss der letzten Maßnahme auch die Lenaustraße in Oberweimar zwischen Luther- und Raabestraße wieder dicht. Grund sind erneut Abwasser-Kanalarbeiten. Verlängert wurden die Baustellen in Ehringsdorf (Wiesenstr.), Taubach (Ilmstraße, beide bis 6. Oktober), Rosenthalstraße auf Höhe Arbeitsagentur (bis 16. Oktober), Bahnbrücke Am Dürren Bach (bis 2. Oktober) und Gaberndorf (Lützendorfer Weg, bis 9. Oktober).