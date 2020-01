Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lengefelds Wehr wirbt für Stadtausscheid

Über Jahre war die Wehr vom Hochplateau südlich von Blankenhain Inbegriff für erfolgreichen Feuerwehrsport im Weimarer Land und darüber hinaus. Inzwischen ist dieser Nimbus an der Ilm in Zottelstedt zu Hause. Dass insbesondere der Nachwuchs in Lengefeld wieder Hoffnungen nährt, klang auch am Wochenende zur Jahreshauptversammlung der Wehr an.

Ausgerechnet in Zottelstedt war es der Lengefelder Jugendfeuerwehr im September gelungen, ihren Kreismeistertitel im Löschangriff zu verteidigen. In der Jahresbilanz von Wehrleiter Tobias Reichardt, der am Samstag ebenso im Amt bestätigt wurde wie sein Stellvertreter und Jugendwart Mario Gruber, fand dieser Erfolg einen besonderen Platz. Doch auch die Männermannschaft musste sich 2019 nicht vor der Konkurrenz verstecken. Bei der Kreismeisterschaft gewann die Wehr, die sich mittlerweile eher im Altherren-Segment sieht, Bronze. Beim Magdalaer Feuerwehrfest im Juli waren die Lengefelder hinter dem alten und neuen Kreismeister Zottelstedt Zweiter geworden.

Einen Sieg gab es im Herbst ebenfalls zu feiern. Männer und Jugend aus Lengefeld gewannen beim ersten Nachtpokal der Blankenhainer Feuerwehr. Die Lindenstädter hatten diesen Wettbewerb spontan ausgelobt, nachdem die Stadtmeisterschaft mangels Beteiligung ausgefallen war. „Vielen Dank für diese gute Idee. Wir hoffen auf eine Wiederholung in diesem Jahr, verbunden mit der Wertung als Stadtmeisterschaft“, sagte Reichardt. Das von den Resultaten her ordentliche Sportjahr 2019 habe dennoch nicht darüber hinweg täuschen können, dass Lengefelds Männermannschaft mit sehr dünner Personaldecke auskommen und sich gelegentlich Mitstreiter aus anderen Wehren ausborgen musste. Auch das Frauenteam muss sich neu finden, es setzte 2019 komplett aus.

Abseits der Wettkämpfe kann die Lengefelder Feuerwehr aber auf gut gefüllt Reihen verweisen. Ihre Einsatzabteilung zählt 26 Aktive, darunter 8 Frauen. In der Alters- und Ehrenabteilung sind 30 Kameraden organisiert, 7 davon aus Altdörnfeld. Und die Jugendfeuerwehr hat 13 Mitglieder.

Acht Mal wurde Lengefelds Wehr 2019 zu Einsätzen gerufen, unter anderem zu einer Gashavarie an der alten Blankenhainer Berufsschule, zum Brand in einem Asia-Restaurant in Blankenhain, zu einem schweren Unfall zwischen Teichel und Neckeroda sowie am letzten Tag des Jahres zu einem Flächenbrand, der vermutlich durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurde.

Zu einem kuriosen Einsatz waren die Lengefelder am 30. April geschickt worden. Ein Autofahrer wähnte das traditionelle wie auch angemeldete Maifeuer des Dorfes als Flächenbrand und informierte die Rettungsleitstelle in Apolda.