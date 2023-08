Lesen und Hören in Weimar zum halben Preis

Weimar. Die Stadtbücherei in Weimar bietet für eine Woche vergünstige Preise. Sie informiert außerdem zu trendigen Abspielgeräten für Kinderhörspiele.

Lesen zum halben Preis – das ermöglicht die Stadtbücherei in den Filialen Weimar und Weimar-Schöndorf. Von Dienstag, 22. August, bis Samstag, 26. August, wird diese Sommerschlussaktion angeboten. Dann bezahlen alle für eine Neuanmeldung oder für die Verlängerung der Jahreskarte nur die Hälfte, das heißt 7,50 Euro. Schüler, Auszubildende, Studierende nach Vollendung des 18. Lebensjahres, Leistende des Bundesfreiwilligendienstes sowie FSJ und FKJ, Arbeitslose, Rentner und Sozialhilfeempfänger, denen eine Ermäßigung zusteht, zahlen nur noch 3,75 Euro.

Die Bücherei informiert weiter, dass Kinder und Jugendliche bis zum 18 unverändert kostenlos lesen können. Bei einer Anmeldung wird eine Benutzerkarte ausgehändigt, mit der Bücher – Neuerscheinungen und Bestseller, aber auch Klassiker – Tages- und Wochenzeitungen, Zeitschriften, Hörbücher, Mobi-Hörsticks, CDs, DVDs und Noten entliehen werden können.

Sie sehen aus wie Kekse, erzählen aber Geschichten

Wachsender Beliebtheit erfreue sich die Onleihe von elektronischen Medien wie E-Books und E-Papers. Neben Büchern, Zeitschriften, Hörbüchern, DVDs und Brettspielen biete die Bücherei auch Konsolenspiele und Tonies an, kleine Figuren, mit denen man Hörspiele für Kinder abspielen kann. Neu im Sortiment sind sogenannte „KEKZe“. Das sind Audio-Chips mit Kinderhörspielen in Keksform, die in passende Kopfhörer gesteckt werden können. Die Abspielgeräte können ausgeliehen werden.

Weitere Infos unter:www.stadtbibliothek-weimar.de