Leseplätze stehen Nutzern wieder offen

Weiterer Schritt hin zu mehr Normalität: Von Montag, 20. Juli, an werden in der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni die Freihandbereiche sowie ein Teil der Arbeitsplätze für registrierte Bibliotheksnutzer wieder zugänglich sein. Montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr ist es dann maximal 90 Personen gleichzeitig möglich, sich in den Räumlichkeiten aufzuhalten, teilte die Bibliotheksleitung mit. Der Freihandbestand kann wieder vor Ort genutzt werden, insbesondere Zeitschriften können wieder eingesehen werden und vor allem kann auch wieder vor Ort gearbeitet werden. Für die Nutzung der Freihandbereiche und Leseplätze gelten besondere Bedingungen. Insbesondere sind die Nutzerinnen und Nutzern verpflichtet, ein Anmeldeformular mit ihren Kontaktdaten im Hinblick auf eine mögliche Nachverfolgung von Infektionsketten auszufüllen. Die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Schutzregeln wird erwartet. „Wir freuen uns sehr, sie wieder in der Bibliothek begrüßen zu können. In Anbetracht der Situation möchten wir aber auch bitten, einen Bibliotheksbesuch genau abzuwägen und gegebenenfalls alle Hinweise zu beachten“, unterstreicht die Bibliotheksleitung weiter.