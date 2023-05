Lesung mit Marlen Hobrack

Apolda. Die Autorin Marlen Hobrack gastiert an diesem Dienstag in Apolda mit ihrem Buch „Klassenerste - Wie die Herkunft unsere Gesellschaft spaltet.

An diesem Dienstag, dem 23. Mai, lädt die Landtagsabgeordnete Lena Saniye Güngör (Die Linke) gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen zu einer Buchlesung um 18.30 Uhr mit der Autorin Marlen Hobrack in ihr Wahlkreisbüro in der Ackerwand 11 in Apolda ein.

Zunächst lese die Autorin aus ihrem Buch „Klassenbeste – Wie die Herkunft unsere Gesellschaft spaltet“, das im vergangenen Sommer im Hanser-Verlag erschien. In ihrem Buch seien Fragen der sozialen Herkunft aus weiblicher Perspektive das Thema, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Im Anschluss an die Lesung werde ein lockerer Austausch gemeinsam mit der Autorin und der Landtagsabgeordneten angeboten. Interessierte sind dazu herlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.