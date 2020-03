Weimar. Die SPD-Frauen veranstalten am Sonntag eine kostenlose Lesung zu klugen Weimarer Frauen, das Atrium hält es am Samstag traditioneller

Lesung über kluge Frauen aus Weimar

Aus ihren Büchern, die nicht nur von Weimarer Salon- und Bauhausfrauen berichten, sondern auch von den vielen anderen klugen, gebildeten, mutigen und vielseitig begabten Frauen aus verschiedenen Epochen, liest Ulrike Müller am Weltfrauentag, 8. März, ab 16 Uhr in der Verlagsbuchhandlung des Knabe-Verlags „Die Eule“ (Frauentorstr. 9-11). Eingeladen hat schon traditionell zu der besonderen Veranstaltung am Weltfrauentag die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in der Weimarer SPD (ASF). „Und auch dieses Jahr freuen wir uns, mit vielen wissenshungrigen, humorvollen und interessierten Frauen der ,Literarischen Frauentags-Mischung’ von Ulrike Müller lauschen zu dürfen“, so die Vorsitzende Alexandra Hopf. Ein anschließendes Gespräch mit der Autorin, die auf Wunsch Bücher signiert, soll zum Gedankenaustausch anregen. Der Eintritt ist frei.

Im Atrium präsentieren Geschäfte zum Frauentag am Samstag eine Modenschau mit ihren neuen Kollektionen. Zudem gibt es von 12 bis 18 Uhr im Erdgeschoss eine Stylingberatung, und ein Walking Act verteilt an alle Frauen im Haus Blumen im Ballon.