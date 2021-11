Lesung vor den Toren von Weimar: „Beethoven und das Glück“

Lesung, Musik und Gespräch vereint am 16. November ein Abend mit Friedrich Dieckmann auf Schloss Ettersburg.

Ettersburg. Friedrich Dieckmann stellt am 16. November seinen Essay-Band über den Komponisten und Pianisten auf Schloss Ettersburg vor.

Nach den ausverkauften Lesungen mit Claudia Michelsen an diesem Wochenende auf Schloss Ettersburg geht das Programm im Gewehrsaal mit einem musikalisch-literarischen Abend weiter: Friedrich Dieckmann liest am Dienstag, 16. November, ab 19 Uhr aus seinen Texten über „Beethoven und das Glück“. Daniel Heide, Künstlerischer Leiter der Liederabend-Reihe „Lyrischer Salon“ auf Schloss Ettersburg, spielt aus Beethovens Sonaten und Bagatellen. Über den gerade in der Thüringer Edition „Ornament“ erschienenen Band spricht der Altmeisters des Essays zudem mit dem Herausgeber der Edition, Jens-F. Dwars.

Karten zum Preis von 18 Euro können ausschließlich online reserviert werden.

www.schlossettersburg.de