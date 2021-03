Letzte Abende mit „Farbenlichter“-Ratespiel in Weimar

Noch bis Freitag dieser Woche können Passanten die „Fassadenlichter“ am Mon Ami erleben. Dahinter verbirgt sich ein musikalisches Farbenspiel, das zum Liederraten einlädt. Dabei werden täglich 18 bis 22 Uhr in etwa fünfminütigen Durchgängen die Fenster im Takt farblich bespielt. Dabei gibt es, sechs bekannte Kinderlieder zu erraten, wobei das Mitbringen einer Triola hilfreich sein kann. Den Gewinnern, die ihre Tipps in den roten Briefkasten am linken Haupteingang einwerfen können, winken Brett- oder Kartenspiele.

Zusendungen auch per E-Mail an:monami@monami-weimar.de