Weimarer Land Das Selbstschlagen von Bäumchen aus heimischen Wäldern ist am Samstag noch möglich.

Ein Last-Minute-Weihnachtsbaum aus heimischen Wäldern: Noch am Samstag, 23. Dezember, bietet sich im Südkreis des Weimarer Landes die Chance dazu. Die „Naturburschen“ des Holz-Unternehmens aus Tonndorf und Tannroda, Jan und Sven Butzert, haben ihren Anlaufpunkt in Rittersdorf von 10 bis 14 Uhr noch einmal besetzt. Jeder Kunde, der einen Weihnachtsbaum kauft und selbst schlägt, bekommt einen Glühwein spendiert. Ebenfalls ab 10 und sogar bis 16 Uhr gilt das Angebot des Forstamtes Bad Berka: Schauplatz ist hier die Weihnachtsbaum-Anlage neben der Heidelbeerplantage an der Bundesstraße 85 bei Blankenhain, wo ebenfalls die Möglichkeit zum Selbstschlagen besteht.