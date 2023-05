Letzte Klänge in Weimar für den Banjo-Mann Bernd Forkel (mit einem Video)

Weimar. Trauerfeier auf Weimars Hauptfriedhof. Zum Abschied von Bernd Forkel standen auch Musiker der KJB, von Blamu und von Brass Up am Grab.

In einer Urnengrabstätte auf dem Weimarer Hauptfriedhof hat der Musiker Bernd Forkel am Mittwoch seine letzte Ruhestätte gefunden. Der frühere Bandleader war am 16. April im Alter von 76 Jahren im Weimarer Pflegeheim St. Elisabeth gestorben. Als Mitglied der Kasseturm-Jazzband, des Blamu Jatz Orchestrion (Blamu) und der Band Brass Up wurde er deutschlandweit bekannt und darüber hinaus. Sein Banjo, die Brille in Fahrradform sowie New-Orleans- und Dixieland-Jazz machten ihn mit seinen Formationen unverwechselbar. – Zur Trauerfeier im kleinen Kreis waren auch Kollegen seiner einstigen Bands und von der Weimarer Bauhochschule gekommen. Mit Klaus Guericke sprach ein Nachbar von einst die letzten Worte. – Die Musikerkollegen gaben Bernd Forkel traditionelle Klänge mit auf den Weg, darunter „Just a closer walk with thee“ (Nur einen näheren Spaziergang mit dir) und „When the Saints Go Marching In“ (Wenn die Heiligen hereinmarschieren).