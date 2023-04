Letzte Vorstellung der Oper „Der goldene Hahn“ im Weimarer DNT

Weimar. Einführungsgespräch mit Irina Scherbakowa über Russland, Revolution und Totalitarismus mit anschließender Oper am Sonntag in Weimar.

Letztmalig ist am Sonntag, 23. April, 18 Uhr, im Großen Haus des DNT Weimar Nikolai Rimsky-Korsakows satirische Märchenoper „Der goldene Hahn“ zu erleben. Erzählt wird die Geschichte eines unfähigen Herrschers mit zaristischen Allmachtsfantasien, der durch eine Truppe von Agents Provocateurs zu Fall gebracht wird. Regisseur Stephan Kimmig zeigt in seiner Inszenierung, wie das Zusammenbrechen einer überkommenen Ordnung zu einem Machtvakuum führt und wie aus der damit verbundenen Ratlosigkeit ein utopischer Moment reift.

Bereits um 17 Uhr gibt es im Foyer für Besucher der Aufführung eine erweiterte Einführung, in der Operndirektorin Andrea Moses mit Irina Scherbakova über Russland, Revolution und Totalitarismus spricht. Die russische Historikerin und Menschenrechtlerin hat sich um die Aufklärung des Stalinismus verdient gemacht und ist eine wichtige Stimme gegen diktatorische Herrschaftssysteme. In Folge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hat sie ihre Heimat verlassen und lebt nun in Weimar. Sie ist Mitgründerin der bedeutendsten russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Karten für die letzte Vorstellung sind noch erhältlich.