Thomas Kuntze arbeitet als Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka.

Letzter Chefarzt-Vortrag der Saison in Bad Berka

Bad Berka. Der Herzchirurg Thomas Kuntze gastiert am Donnerstagabend im Coudray-Haus.

Um das Herz geht es im letzten Vortrag der diesjährigen Reihe mit Chefärzten der Zentralklinik Bad Berka im Coudray-Haus (Parkstraße 16). „Brauchen Sie eine neue Herzklappe oder gibt es eine andere Lösung?“ – unter anderem diese Frage erörtert am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr der Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie am Herzzentrum der Zentralklinik, Thomas Kuntze. Der Eintritt für alle Interessierten ist wie immer frei. Fragen an den Mediziner sind möglich.