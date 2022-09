Leutenthaler Pflüger hoffen auf besseres Wetter

Das Leistungspflügen in Leutenthal gehört in jedem Spätsommer zu den Höhepunkten im Jahreskalender.

Leutenthal. Das Hobby-Leistungspflügen in Leutenthal soll am Samstag seine 11. Auflage erleben – falls das Wetter halbwegs mitspielt.

Mit etwas Bangen verfolgt Ralf Steinhäuser die aktuellen Wetterprognosen: Er organisiert die für Samstag, 10. September, geplante elfte Auflage des Leutenthaler Hobby-Leistungspflügens. Zwei Mal musste er in früheren Jahren das Spektakel wegen zu schlechten Wetters schon absagen und hofft nun, dass der Himmel rechtzeitig wieder aufklart.

Schauplatz ist ein Acker der Agrargenossenschaft Großobringen am Ortsausgang von Leutenthal in Richtung Daasdorf bei Buttelstedt. Angemeldet haben sich zehn Teilnehmer, für jeden ist eine Parzelle von ungefähr 25 mal 10 Metern abgesteckt. Eröffnung ist 11 Uhr, eine Stunde später gehen die Pflüger mit ihren Traktoren auf einen Korso durch das Dorf – hier können sich auch andere landwirtschaftliche Fahrzeuge mit einreihen. 13 Uhr folgt ein Probepflügen, 14 Uhr dann der Wettkampf. Eine dreiköpfige Jury bewertet die Korrektheit der Furchen insbesondere an den Übergängen zu den Nachbar-Parzellen und vergibt die Preise.

Neugierige sind ebenso auf dem Gelände am Acker willkommen, der Eintritt frei. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit, für das leibliche Wohl gibt es kühle Getränke, Gebratenes vom Rost sowie Kaffee und Kuchen.