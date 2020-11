Lichterbaum für die Nordstadt

Die Nordstadt hat einen Weihnachtsbaum. Das Gemeinschaftswerk ist über eine Woche hinweg entstanden und steht an der Terrasse des Treffpunkt Apart. Baum und Lichterkette steuerte der Ortsteilrat bei, den Platz und den Strom die Stiftung Wohnen plus. An jedem Tag kam eine andere Gruppe des Kinderland Bummi und schmückte den Weihnachtsbaum ein bisschen mehr.