Liebe lässt den bösen Zauber verschwinden

In sechs Bildern entfaltete sich das bekannte Märchen von „Schneeweißchen und Rosenrot“ so spritzig und humorvoll, dass das Zuschauen für Jung wie Alt eine helle Freude war. Der gelungenen Premiere am Samstag im vollen Saal der Gaststätte „Zum Lindenbaum“ folgte bereits am Sonntag eine nicht minder gut besuchte Vorstellung. Zwei weitere Aufführungen gibt es am nächsten Wochenende.

Einmal mehr hat Isabelle Cigan ein Weihnachtsmärchen für die Bühne in zündende Dialoge gefasst und inszeniert. Als grantelnder alter Zwerg mischte sie selbst im Geschehen mit. Insgesamt 23 Mitwirkende, die jüngste erst fünf Jahre alt, geben „Schneeweißchen und Rosenrot“ nach den Brüdern Grimm in engagiertem Spiel Kontur. Geradewegs in die Herzen der Zuschauer spielten sich nicht nur Anett Hemkes als Schneeweißchen und Maja Fliedner als Rosenrot, sondern die Regisseurin selbst als böser Zwerg und seine gegen ihn aufbegehrende kleine Zwergenschar mit Lotta Cigan, Marit Schorcht, Nora Schorcht und Benjamin Kirmse. „Hinterlistig, hinterhältig und gemein, nein, so wollen wir nicht mehr sein!“ Es gab einen von Hannah Loß, Liese Enders, Paula Zubek und Marissa Siebensohn vortrefflich ins Bild gesetzten Rosenreigen. Auch die von Isabelle Cigan erfundenen Wassergeister bieten Laura Günther und Annelie Meister dankbare tänzerische Aufgaben und Bezüge zur Gegenwart.

Bevor die Prinzen (Stephanie Fliedner und Andrea Seyfarth) aber Schneeweißchen und Rosenrot für sich gewinnen, setzt das Drehbuch spannende Abenteuer am Zwergenfels. Dort, „wo sich die Zwerge treffen, um zu beratschlagen und zu befehlen, welche Schätze sie als nächstes stehlen“, werden die Prinzen in einen Bären (Niklas Fliedner) und einen Falken (Adam Zubek) verwandelt. Erst als sie „in dieser Gestalt geliebt und gefunden, ist der böse Zauber verschwunden.“ So feiert das Publikum am Ende zwei verliebte Paare, - Schneeweißchen und Rosenrot mit ihren Prinzen.

Ganz wesentlich zum Gelingen der Aufführung aber tragen auch die Bühnenbilder, darunter ein neues vom Zwergenfels, das Michael Bantke anfertigte, Margitta Fliedner als Souffleuse, Elke Cronenberg und Mandy Schorcht mit neuen Kostümen, Gunther Büschel, Klaus Trost und Gerhard Koch mit dem Aufbau der Bühne bei.

Wer die Aufführung erleben möchte, hat dazu am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, jeweils 14.30 Uhr, in der Gaststätte „Zum Lindenbaum“ in Hetschburg Gelegenheit. Es werden wie jedes Jahr keine Platzreservierungen vorgenommen. Rechtzeitiges Erscheinen sichert die besten Plätze.