Liebermann-Gesellschaft bewahrt sich in Weimar vor Fauxpas

Am Ende siegten die Vernunft und der Wille, sich nicht in Weimar zu blamieren. Die Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin hat das für Freitag geplante Anbringen einer Gedenktafel für den berühmten Maler am Haus Frauenplan 8 abgesagt. Hintergrund war der Hinweis des früheren Chefs des Thüringischen Hauptstaatsarchives: Volker Wahl hatte nach der Ankündigung der in Wannsee ansässigen Gesellschaft, den Künstler so 100 Jahre nach seiner Ernennung zum Präsidenten der Akademie der Künste ehren zu wollen, widersprochen und dargelegt: Max Liebermann hat nie in diesem Haus gewohnt.

Gesellschaft wollte zunächst an der Einweihung festhalten Seine Fakten waren seit Donnerstag auch der Gesellschaft bekannt. Noch am Morgen wollte sie die Einweihung der Tafel mit der Inschrift „In diesem Haus wohnte 1869 der Maler Max Liebermann (1847–1935) als Student der Großherzoglichen Kunstschule“ am Frauenplan zelebrieren. Die Idee war, die Situation kurz zu schildern und das Erinnerungsstück dann später mit einem neuen Text versehen zu lassen. Wohl auch auf Intervention der Stadtkulturdirektion Weimar entschied sich die Gesellschaft am Nachmittag um und für eine Absage der Veranstaltung. Da allerdings saß Beate Grossmann, die dem Vorstand der Max-Liebermann-Gesellschaft angehört, bereits im Zug nach Weimar. Finanzvorstand Cato Dill seinerseits wollte seine Reisepläne unter anderem wegen des gebuchten Hotel-Zimmers nicht mehr umwerfen. Und so standen beide am Freitag den Weimarern Rede und Antwort, die die Einweihung besuchen wollten. Tenor von Passanten: Dieser Schritt ist ehrlich und sympathisch Es entsponnen sich interessante Gespräche – mit dem Tenor: Dieser Schritt der Gesellschaft ist ehrlich und sympathisch und um Etliches besser, als einen einmal gemachten Fehler nur halbherzig einzugestehen. Denn Beate Grossmann und Cato Dill gingen gedanklich bereits einen Schritt weiter: Nicht nur die Inschrift solle erneuert, sondern auch ein neuer Platz für die Tafel gesucht werden. Und dabei sei die Wahl jetzt auf das Prellerhaus gefallen, wie Volker Wahl es vorgeschlagen hatte. Denn der Künstler hatte dort nachweislich ein Atelier. Beate Grossmann hat die Hoffnung, dass der verpatzten Einweihung zum 100-jährigen Jubiläum im Frühjahr 2021 eine wirklich würdige Erinnerung folgen kann. Stadt Weimar hatte Ort für Erinnerungstafel genehmigt Im Vorfeld ihres Vorhabens hatte die Max-Liebermann-Gesellschaft die Stadt ob ihres Wunsches kontaktiert. Die Denkmalbehörde war dabei für die Genehmigung zuständig, die Tafel am Frauenplan 8 anbringen zu dürfen, Sache des Stadtarchives wiederum sei es gewesen, inhaltlich zu recherchieren, ob es sich um den richtigen Ort handele. Am Ende stand dann die Genehmigung. Volker Wahl indes hatte zuvor über das historische Ateliergebäude Prellerhaus aufwendig recherchiert. Er berichtete in unserer Zeitung darüber, dass am heutigen Frauenplan einerseits die Straßennamen verändert wurden, andererseits aber auch die Nummerierung der Häuser. Somit sei die heutige Nummer 8 eben nicht das Haus, in dem Max Liebermann kurze Zeit gelebt hatte. Vielmehr wurde das Haus Frauenplan 8, in dem er wohnte, abgerissen. Heute ist dies die Grünfläche samt des versunkenen Riesen auf dem Frauenplan. Volker Wahl will weiter zu Liebermanns Wohnsitzen in Weimar recherchieren „Es ist die schlechteste Stelle für eine solche Tafel“, betonte Volker Wahl. Er werde jetzt auch versuchen, die beiden weiteren Wohnorte Max Liebermanns in Weimar genau lokalisieren zu können. Diese seien „bisher auch nur unter den Stadtbezirksnummern H 112 und G 117 bekannt“, betonte der ehemalige Leiter des Thüringischen Hauptstaatsarchives. Beate Grossmann und Cato Dill nahmen alles mit Gelassenheit und Humor. Selbst der Finanzvorstand konnte dem bisherigen Ausgang des Beinahe-Fauxpas’ trotz der zusätzlichen Kosten etwas Positives abgewinnen: „Dann schaffen wir mit dem zweiten Ereignis erneut Aufmerksamkeit für Max Liebermann in Weimar“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.