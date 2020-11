Liebesbeweis vor Supermarkt – Kneipe geöffnet trotz Coronaregelung

Liebesbeweis

„Ich liebe Dich.“ Vor dem Eingang eines Supermarktes in der Buttelstedter Straße in Weimar, machte ein Unbekannter dieses Liebesgeständnis. Wie die Polizei mitteilte, verfasste die Person ihren Schriftzug in einer Größe von fünf Metern. Durch die romantische Schmiererei entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Kneipe war offen

Eine Kneipe in Kranichfeld hatte trotz der bestehenden Coronaregelung geöffnet und schenkte Alkohol aus. Nach Angaben der Polizei saßen mehrere Personen zusammen mit dem Betreiberpaar an einem Tisch, ohne dabei Abstand einzuhalten. Die Beamten schlossen die Lokalität. Gegen die Betreiber der Kneipe in Kranichfeld läuft nun ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit.

Mehr Thüringer Blaulicht