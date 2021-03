Weimarer Familie erwirbt ehemalige Marienhöhe

Das Landesamt für Bau und Verkehr hat die Marienhöhe am 1. März verkauft – hier das Haupthaus.

Die einstige Großherzogliche Landesbaumschule, in Weimar besser bekannt als ehemaliges Naturschutzzentrum Marienhöhe, hat zum 1. März den Besitzer gewechselt. Das Landesamt für Bau und Verkehr hat die Immobilie, die zuletzt Thüringen-Forst gehört hatte, an eine Weimarer Familie verkauft. Sie will das rund 6500 Quadratmeter große Anwesen im Norden der Stadt komplett privat nutzen.