Liebhabertheater Großkochberg spendet für Oper Odessa

Weimar. Theater Großkochberg an der Klassik-Siftung steht befreundeten Künstlern bei.

Die Einnahmen der ersten Veranstaltung in diesem Jahr in Höhe von 1800 Euro hat das Liebhabertheater Schloss Kochberg für Künstler des Opernhauses in Odessa gespendet. Die Theater sind durch die European Route of Historic Theatres verbunden. Die Spende geht an eine Gruppe von 40 Musikern und Tänzerinnen, die auf einer Gastspielreise in Polen vom Krieg überrascht wurden. Nun befinden sie sich auf Deutschland-Tour. Man habe gezielt Künstlern beistehen wollen, denen man sich freundschaftlich verbunden fühlt.