Oberweimar. Zu einem kleinen Vokalkonzert wird in den Nonnengarten hinter der Oberweimarer St. Peter und Paul-Kirche eingeladen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lieder im Freien singen

Zu einem kleinen Konzert wird am Sonntag, 12. Juli, 17 Uhr, in den Nonnengarten hinter der Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar eingeladen. Ein Vokalensemble unter Leitung von Claudia Zohm intoniert Werke von Brahms, Lauridsen und Gershwin. Das Publikum sollte Decke oder Sitzgelegenheit mitbringen. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.