Zu einem Liederabend auf Schloss Ettersburg laden Bariton Andrè Schuen und der Weimarer Pianist Daniel Heide ein. Mehr Kulturnachrichten kurz & knapp:

Spielplanänderungen am Deutschen Nationaltheater Weimar

Aufgrund von Erkrankung spielt das DNT am Sonntag, 3. Juli, statt „Concerto Flautino“ um 10 Uhr in der Studiobühne für Kinder ab 4 Jahren das Musiktheater „Die Königin der Farben“. Die „Flautino“-Konzerte am 4. und 5. Juli entfallen ersatzlos. Der am Sonntag, 3. Juli, geplante „Talk im Elfenbeinturm“ wird in die kommende Spielzeit verschoben.

Liederabend auf Schloss Ettersburg mit Bariton Andrè Schuen

Bariton Andrè Schuen und der Weimarer Pianist Daniel Heide laden am Sonntag, 3. Juli, um 17 Uhr zu einem Liederabend auf Schloss Ettersburg ein. Auf dem Programm steht Johannes Brahms‘ Zyklus „Die schöne Magelone“ op. 33 nach Ludwig Tieck.

Trompetenensemble der Musikhochschule bei den Montagsmusiken

Das Trompetenensemble der Musikhochschule „Franz Liszt“ unter Leitung von Prof. Uwe Komischke spielt am Montag, 4. Juli, um 18 Uhr im Kirchhof der St. Christophoruskirche. Es erklingen Trompetenfanfaren von Richard Strauß und Eric Ewazen in einem gemischten Programm mit Werken von Jean-Baptiste Arban und Ricard Wagner. Der Eintritt ist gegen eine Spende möglich.

Musical der Evangelischen Singschule Weimar entfällt

Das für Samstag, 2. Juli, geplante Musical der Evangelischen Singschule Weimar „Daniel in der Löwengrube“ entfällt. Nachgeholt wird die Aufführung am 10. September in der Herderkirche.

Das Liebhabertheater Schloss Kochberg präsentiert Musik von John Dowland

Das Liebhabertheater Schloss Kochberg präsentiert am Samstag, 2. Juli, um 17 Uhr gemeinsam mit der „Lautten Compagney Berlin“ Musik von John Dowland so, wie er selbst sie aufgeführt hat. Die Kartenreservierung ist möglich unter: theaterkasse@liebhabertheater.com