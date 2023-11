Liederabend mit Julia Kleiter auf Schloss Ettersburg

Ettersburg. Sopranistin Julia Kleiter singt auf Schloss Ettersburg Lieder des Abschieds.

„Lieder des Abschieds“ von Franz Schubert, Erich Wolfgang Korngold und Arnold Schönberg singt Sopranistin Julia Kleiter am Klavier begleitet von Daniel Heide am Sonntag, 26. November, 17 Uhr, im Gewehrsaal von Schloss Ettersburg. Julia Kleiter gilt als eine der erfolgreichsten Opernsängerinnen ihrer Generation. Zuletzt sang sie die „Eva“ in den „Meistersingern von Nürnberg“ an der Semperoper in Dresden.

Tickets für 36 Euro gibt es unter: www.schlossettersburg.de