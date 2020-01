Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liedermacherin mit Herz und Witz

Fee Badenius, Liedermacherin mit Musik für Ohren, Kopf und Herz, ist am Donnerstag, 9. Januar,20 Uhr, im Mon Ami zu Gast. Fee Badenius ist eine Rarität in der Kabarett-und Kleinkunstlandschaft, weil sie auf die üblichen Mittel des beißenden Spotts, der verächtlichen Ironie und der lärmenden Aggression verzichtet. Begleitet werden ihre Lieder von Johannes Still an Piano und Akkordeon, Jochen Reichert am Kontrabass und Christoph Helm an Schlagzeug und Percussion. Ein Ohrenschmaus, der lange nachhallt und Ohren und Herzen erfüllt.