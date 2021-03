Liederraten in Weimar wird fortgesetzt

„Bunt, ja bunt sind alle meine Kleider“, heißt es in einem bekannten Kinderlied. Und genau darum geht es am Mon Ami noch bis zum 12. März. Bis dahin ist nämlich noch das musikalische Farbenspiel an der Fassade zu verfolgen. Jede Farbe steht für einen bestimmten Ton. In der Summe sind es sechs bekannte Kinderlieder, die es zu erraten gilt. Mindestens drei Lieder sind richtig zu erraten. Ein Zettel mit den Ergebnissen und Kontaktdaten kann in den roten Briefkasten am linken Haupteingang geworfen werden oder die erratenen Lieder werden an monami@monami-weimar.de gesandt.