Die Carl-von-Ossietzky-Straße am Amtsgericht vor wenigen Tagen. Asphalteinbau ist hier nicht in Sicht.

Kommentar Liegt es etwa am Willen?

Michael Baar über eine Dezernentin, die mauert

Was wird aus Weimars Straßenbaustellen über den Jahreswechsel? Zwei Wochen vor Weihnachten steht diese Frage mehr denn je. Eine Antwort kann oder will das zuständige Dezernat der Stadt aber nicht liefern. Warum? Weil „vor allem die noch notwendigen bzw. geplanten Asphaltarbeiten im Wesentlichen von der anstehenden Witterung in den nächsten Tagen abhängen“, hieß es auf Nachfrage.

Natürlich ist das eine Ausrede, eine schlechte obendrein. Die Redaktion hatte nach den vier großen Straßenbaustellen gefragt. Die sind immer witterungsabhängig. Aber nicht alle Abschnitte stehen kurzfristig vor Asphaltarbeiten. Die Frage „In welchem Zeitraum wird über die Feiertage nicht gebaut?“ hängt auch nicht allein vom Wetter ab.

TA-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Woran liegt es also? Kann die im März für weitere sechs Jahre (!) gewählte Beigeordnete Claudia Kolb nicht Auskunft geben oder will sie nicht? – Wenn sie keinen Überblick hat, muss der Oberbürgermeister eingreifen. Und wenn sie nicht will, bleibt ihm wohl oder übel auch nichts anderes übrig.

Die ganze Stadtverwaltung ist von den Auswirkungen der Infektionslage betroffen, mussten wir in dieser Woche lesen und sollten dafür Verständnis haben. Dann aber sollte doch wenigstens das Führungspersonal bereit sein, seine Arbeit zu machen.