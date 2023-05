Linienbus in Weimar gestreift und anschließend Fahrerflucht begangen

Weimar. Die Vorfahrt eines Linienbusses beachtete ein Autofahrer in Weimar nicht und es kam zur Kollision. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt.

Am Montag befuhr gegen 10.40 Uhr ein Linienbus in Weimar die Ernst-Busse-Strasse in Richtung Schöndorf. Am Kreisverkehr bog aus der Ausfahrt vom toom-Baumarkt ein Autofahrer nach links in Richtung Kreisverkehr ab und missachtete dabei die Vorfahrt vom Bus, es kam zur Kollision. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Auto unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Linienbus beläuft sich auf 5000 Euro. Hinweise zum Fahrer des Pkw liegen derzeit noch nicht vor.

Vorfahrt missachtet

Rund zwei Stunden später war ein Autofahrer in der Paul-Schneider-Straße in Richtung Damaschkestraße unterwegs, als aus einer Seitenstraße ein 25-jähriger Radfahrer auf doe Straße einbog. Er stieß frontal mit dem vorfahrtberechtigtem Auto zusammen und wurde dabei verletzt. Der 25-Jährige wurde ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Reifen zerstochen

In der Zeit vom 14. Mai (20 Uhr) bis 15. Mai (2.15 Uhr) zerstach ein noch Unbekannter an einem in der Bonhoefferstraße geparkten Auto sowohl den Vorder- als auch den Hinterreifen auf der linken Fahrzeugseite. Hinweise auf einen Täter oder ein Tatmotiv liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

Zaun entwendet

Unbekannte Täter haben vom Gelände des toom-Baumarktes in Weimar insgesamt vier Zaunsfelder gestohlen. Ein Zaunsfeld wurde beim Abtransport offenbar beschädigt und deshalb zurückgelassen. Es entstand ein Schaden von 450 Euro.

