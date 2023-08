Lippenbalsam und Stofffetzen

Susanne Seide über Wiedergefundenes und Verlorenes.

Oje, den habe ich aber lange nicht getragen. Das ging mir in dieser Woche durch den Kopf, nachdem ich meinen Trenchcoat vom Garderobenhaken genommen, ins Auto verfrachtet und am Zielort angezogen habe. Nein, er war weder zerknittert noch schmutzig. Aber bereits der Lippenbalsam, den ich fand, als ich meine Hand in die linke Manteltasche steckte, gab mir einen ungefähren zeitlichen Eindruck. Den habe ich sonst nur bei kühlem Wetter stets bei mir.

Endgültige Klarheit gab ein Stück Stoff, das ich beim ersten Ertasten für ein – unbenutztes – Taschentuch hielt. Aber es war eine blaue FFP2-Maske. Und demnach hatte ich den Trenchcoat seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres nicht mehr getragen, schließlich ist seinerzeit am 3. April die Maskenpflicht in den Geschäften ausgelaufen. Und dafür hatte ich immer so ein Teil griffbereit in der Tasche und noch etliche Wochen lang weiter getragen.

In Jacken- und Manteltaschen finde ich immer mal wieder Dinge wieder. Nur die D-Mark für den Einkaufswagen, die ich mal für teure zwei Euro gekauft habe, ist wohl leider auf ewig weg.