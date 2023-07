Liszt-Klänge in der Buttelstedter Kirche

Buttelstedt. Am Freitagabend steht das nächste Konzert der „Abendmusiken“ auf dem Programm.

Das nächste Konzert der Reihe „Buttelstedter Abendmusik“ trägt den Titel „Liszt-Zyklus“. Am Freitag, 28. Juli, sitzen ab 18.30 Uhr Studierende der Weimarer Musikhochschule „Franz Liszt“ aus der Orgelklasse von Martin Sturm an der restaurierten Weißhaupt-Peternell-Orgel der Kirche „St. Nikolaus & Stephanus“ am Markt. Im Mittelpunkt stehen Orgelwerke von Franz Liszt sowie Artverwandtes. Der Eintritt ist frei, über eine Spende für die Konzertreihe freuen sich die Organisatoren.