„Literatur im Künstlergarten“

Die Literarische Gesellschaft Thüringen startet am Mittwoch, 5. August, 19.30 Uhr, ihre neue Open Air-Reihe „Literatur im Künstlergarten“ am Theaterplatz in Weimar. Bärbel Klässner und Radjo Monk sprechen über ihre neuen Bände in der Reihe„Edition Muschelkalk“. Die Moderation übernimmt André Schinkel. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, die Platzkapazität jedoch beschränkt.

Weitere Infos: www.literarischegesellschaft.de