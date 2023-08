Literaturprojekt soll an Schulen in Weimar und Landkreis Fabeln in den Mittelpunkt rücken

Weimar. Bildungseinrichtungen können sich beim Weimarer Bertuch Verlag bewerben. Höhepunkt der fünf Projekttage ist eine Lesung mit Autor Florian Russi.

Der Bertuch Verlag setzt sich erneut für die Förderung der Bildung und die Begeisterung junger Menschen für Literatur ein. Mit einem fachübergreifenden Literaturprojekt lädt der Verlag Schulen aus Weimar und dem Weimarer Land ein, an Projekttagen im kommenden Schuljahr teilzunehmen, die den kreativen Umgang mit Fabeln in den Mittelpunkt stellen sollen.

„Das Literaturprojekt des Bertuch Verlags zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler verschiedener Fachrichtungen und Klassenstufen zu inspirieren, sich intensiver mit Literatur auseinanderzusetzen“, so Projektkoordinatorin Antje Genth-Wagner. Im Mittelpunkt steht eine Autorenlesung mit dem renommierten Autor Florian Russi, die den Anstoß für eine fantasievolle Reise in die Welt der Fabeln geben soll.

In den weiterführenden fächerübergreifenden Workshops sollen die Schüler ermutigt werden, ihre Vorstellungskraft zu nutzen, um die zeitlosen Botschaften und moralischen Lehren der Fabeln zu entdecken. „Durch die Integration von Fabeln in den Unterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Möglichkeit, ihre kreativen und schriftstellerischen Fähigkeiten zu entwickeln, sondern auch ihre analytischen Denkprozesse zu schärfen“, so Antje Genth-Wagner weiter. Das Projekt strebt an, interdisziplinäres Lernen zu fördern und das Verständnis für Literatur als Spiegel gesellschaftlicher Werte und Normen zu vertiefen.

Der Weimarer Verlag lege großen Wert darauf, ein Projekt anzubieten, das über Fach- und Klassenstufen hinweg relevant ist, heißt es. Die enge Zusammenarbeit zwischen Verlag, Lehrkräften und Schülern ermögliche es, die Lerninhalte an die individuellen Bedürfnisse und Interessen anzupassen, wodurch ein nachhaltiger Bildungseffekt erzielt werden soll.

„Unsere Mission ist es, junge Menschen zu inspirieren und ihre Leidenschaft für Literatur zu wecken. Wir glauben, dass Fabeln eine wunderbare Möglichkeit bieten, moralische Werte und Lebenslektionen auf eine unterhaltsame und fesselnde Weise zu vermitteln. Wir freuen uns darauf, mit Schulen zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine inspirierende Bildungserfahrung zu schaffen“, so der Geschäftsführer des Bertuch Verlags, Rudolf Dadder.

Umgesetzt werden kann das Projekt in einem Zeitfenster von fünf Tagen. Konkrete Inhalte sowie Informationen über den Ablauf werden in einem persönlichen Gespräch zwischen Verlag und Fachlehrern erörtert.

Ansprechpartnerin Antje Genth-Wagner ist für interessierte Schulen unter Telefon 03643/ 441714 oder 0151/46187663 erreichbar