Statt in Erfurt nun dort Live-Show in Weimar mit inspirierenden Stories

Weimar Motivationscoach Biyon Kattilathu wollte in Erfurt auftreten. Jetzt kommt er in die Weimarhalle.

Motivationscoach und Podcaster Biyon Kattilathu ist aktuell auf „Lebe. Liebe. Lache.“-Tour. Im Januar kommt er auch nach Thüringen, doch nicht wie angekündigt nach Erfurt. Weil das Dach der Thüringenhalle nach wie vor einsturzgefährdet ist, können seine Fans Biyon Kattilathu am 21. Januar in der Weimarhalle erleben.

2016 startete Biyon Kattilathu den Weltrekordversuch, bei dem er 111 Menschen in einer Minute umarmte. Mit Warmherzigkeit und Empathie will er Menschen motivieren und inspirieren. Über Glücksgeschichten, Herzensgedanken, Selbstliebe und Fortschrittstaktiken hat er Bücher geschrieben, die es in Bestsellerlisten geschafft haben. Seine aktuelle Liveshow soll eine Erinnerung sein an die wichtigen Dinge des Lebens. „Biyon nimmt uns mit seinem typischen Humor und seiner tiefsinnigen Art mit auf eine Reise zu uns selbst: Man begegnet seinem inneren Kind, versteht die Menschen aus dem eigenen Umfeld besser, verliebt sich wieder neu in sich und das Leben“, heißt es von den Veranstaltern.

Tickets ab 37,45 Euro gibt es unter anderem in den Pressehäusern, unter Tel.: 0361/2275227 und ticketshop-thueringen.de