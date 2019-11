Weimar WeimarIm Smugglers gibt es in den nächsten Tagen zweimal Livemusik. Am Samstag feiert der Pub an der Friedrich-Ebert-Straße 2 ab 19 Uhr seinen 23. Geburtstag und hat dazu „Braking ...

Livemusik im Smugglers

Im Smugglers gibt es in den nächsten Tagen zweimal Livemusik. Am Samstag feiert der Pub an der Friedrich-Ebert-Straße 2 ab 19 Uhr seinen 23. Geburtstag und hat dazu „Braking Lane“ eingeladen, eine Rockband aus dem thüringischen Rastenberg und Jena. Bereits am heutigen Donnerstag, 21 Uhr, tritt Lutz Drenkwitz im Pub auf. Der „Reinhard Mey des Punk“ spielt Countrybluespunkrock mit deutschen Texten und eigenen Mitteln. Der Eintritt ist jeweils frei.