Pianist Vinzenz Heinze von „ANNRED“ gehört zu den Künstlern, die am Freitag in Utzberg auftreten.

Utzberg. Unter dem Motto „Sunset Melody“ wird am Freitag in Utzberg Livemusik geboten.

Livemusik in der Land-Alm in Utzberg

„Sunset Melody“ ist der Titel einer Open-Air-Veranstaltung, die am Freitagabend, 21. August, in der Land-Alm in Utzberg über die Bühne geht. Der Einlass ist allerdings nur mit vorab georderten Tickets möglich, eine Abendkasse nicht vorgesehen. Kurzentschlossene sollten deshalb die wenigen Stunden bis zum Beginn noch nutzen. Zu erleben gibt es Livemusik von Vinzenz Heinze, Benjamin Trostdorf, Johannes Luster und Gregorio Hernandez. Für VIP-Ticketbesitzer gibt es ein Buffet mit kalten und warmen Spezialitäten. red

21. August, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Land-Alm Utzberg, Am Peterborn 2, Eintritt Tisch-Tickets 8 Euro, VIP-Tickets inklusive Buffet und Getränke 85 Euro, Bestellungen: mail@land-alm.de