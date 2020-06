Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liveübertragung aus dem Schloss Ettersburg

Live übertragen wird am Sonntag, 7. Juni, 20.03 Uhr, auf Deutschlandfunk Kultur (DLF) eine weitere Veranstaltung aus dem Gewehrsaal von Schloss Ettersburg: Markus Meyer liest aus Hölderlins Roman „Hyperion“. Daniel Heide spielt am Bösendorfer-Flügel Beethovens Klaviersonate No. 8 c-moll op.13 (Pathétique) und die Klaviersonate No. 9 E-Dur op.14/1. Leider ohne Publikum im Saal!