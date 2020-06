Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Brand 17 Bewohner gerettet - LKW-Irrfahrt endet im Kornfeld - Bruderstreit

Bei Streit unter Brüdern mit Flasche zugeschlagen

Samstagabend kam es in der Jean-Sibelius-Straße in Weimar zum Streit zwischen zwei Brüdern. Der Alkoholpegel beider Personen trug vermutlich dazu bei, dass der Streit darin endete, dass der 25-jährige seinem 24 Jahre alten Bruder eine Flasche auf den Kopf zerschlug. Der jüngere Bruder erlitt eine Beule auf der Stirn. Er wurde ärztlich versorgt. Gegen den Bruder wurde eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Wohnung brennt: 17 Bewohner in Sicherheit gebracht - Straße gesperrt

Am Samstagabend kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in Weimar zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr und Polizei evakuierten vorsorglich alle 17 Bewohner. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Küche einer Wohnung zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Aufgrund dessen musste der Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Weimar gebracht werden. Alle weiteren Bewohner konnten nach kurzer Zeit wieder unversehrt zurück in ihre Wohnungen. Die Friedrich-Ebert-Straße war während der Zeit des Einsatzes komplett gesperrt. Der genaue Grund des Brandausbruchs wird noch ermittelt.

Dieb mit Pfeil und Bogen

Im Zeitraum vom Mittwoch, 10. Juni, bis zum Freitag, dem 12. Juni, betraten unbekannte Täter ein Gartengrundstück in Rittersdorf. Hier hebelten die Täter die Türen des Gartenhauses auf und entwendeten aus diesem diverse Gartengeräte und Kinderspielzeuge im Wert von etwa 500,- Euro. Darunter auch ein Spielset mit Pfeil und Bogen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 250,- Euro geschätzt.

LKW nach Irrfahrt im Kornfeld

Am Sonnabendabend bemerkten Zeugen einen Lkw mitten in einem Feld bei Nohra. Eine Überprüfung ergab, dass der 43- jährige Fahrer sein eigentliches Ziel in Erfurt verfehlt hatte und auf einen Feldweg gefahren war. Hier wollte er sein Fahrzeug wenden, was jedoch nicht gelang, weshalb der Fahrer in das Feld fuhr. Auch hier konnte er nicht wenden, sondern blieb stattdessen nach etwa 100 Meter im Feld stecken.

Der Grund für die unkoordinierte Fahrweise und den ungewöhnlichen Weg des Fahrers war schnell gefunden. So ergab ein Atemalkoholtest beim Fahrer einen Wert von mehr als 2 Promille. Der Fahrer wurde deshalb zu einer Blutentnahme ins Klinikum Weimar gebracht und sein Führerschein beschlagnahmt.

Bei den Ermittlungen konnte herausgefunden werden, dass der Fahrer mit seinem Lkw vor der Fahrt ins Feld auf der B85 zunächst in Richtung Bad Berka gefahren sei. Hier fuhr er bis zum Kreisverkehr zwischen Troistedt und Bad Berka, wo er den Lkw wendete. Anschließend fuhr der Lkw wieder in Richtung Nohra. Auf dieser Fahrt mussten laut mehreren Anrufern bei der Polizei bereits Autofahrer ausweichen, da der Lkw hier Schlangenlinien und zum Teil komplett mitten auf der Fahrbahn gefahren wäre. Die Polizei Weimar sucht daher Personen gesucht, die Angaben zur Fahrt machen können und denen der Lkw möglicherweise entgegengekommen ist. Hinweise nimmt die PI Weimar jederzeit unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Versuchte Einbrüche in der Weimarer Innenstadt

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde durch unbekannte Täter versucht in ein Bekleidungsgeschäft auf dem Herderplatz, sowie in eine Bäckerei in der Kaufstraße einzubrechen. Hier wurde bei beiden Geschäften versucht mit einem Hebelwerkzeug die Türen zu öffnen. Durch die Tat entstand nur Sachschaden an den jeweiligen Eingangstüren und die Täter gelangten nicht in die Filialen. Es wird davon auszugegangen, dass die Taten im Zusammenhang stehen könnten.

Kellereinbruch

In den Morgenstunden des Freitags, 12.06.20, bemerkte ein 58-jähriger Mann, dass sein E-Bike aus seinem Keller entwendet worden war. Hier verschaffte sich der unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses in Weimar, Lützendorf und entwendete das Fahrrad.

Graffiti-Sprüher

Freitagnacht wurden durch unbekannte Täter mehrere Wohnhäuser in der Bockstraße mit violetter Farbe besprüht. Die angebrachten Graffitis haben hier zum Teil Ausmaße von bis zu acht Metern Länge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

