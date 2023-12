Lkw steckt am Bad Berkaer Adelsberg fest

Bad Berka Mehrere Navigationssysteme können nicht verhindern, dass ein polnischer Lkw-Fahrer am Dienstagabend auf katastrophale Abwege gerät.

Elmar Nolte und seine Nachbarn im Erlenweg in Bad Berka sind es leid, regelmäßig große Lastzüge vor ihren Häusern zu sehen. Am Dienstagnachmittag geriet einmal mehr ein Sattelzug auf dem schmalen Weg oberhalb der Median-Kliniken in eine Havarie. 24 Stunden später dauerte die Bergung immer noch an: Das georderte Unternehmen plante, den Laster ein Stück nach oben zu ziehen, um ihn auszurichten und dann rückwärts den Hang hinunter zu leiten. Zuvor mussten drei kleine Bäume gefällt werden, in denen sich der Lkw verkeilt hat. Dessen Ladung besteht aus 20 Tonnen Mineralwasser in Flaschen.

Der aus Polen stammende Fahrer kam von der Autobahn und wollte zum Miwo-Gewerbepark. Den korrekten Weg über die Hetschburger Straße in Bad Berka zeigten mehrere Navigationssysteme als nicht möglich an – dass sie damit die für ihn irrelevante Buchfarter Holzbrücke im Visier hatten, ahnte der Fahrer natürlich nicht. Er ließ sich stattdessen auf den Erlenweg leiten, der viel zu schmal für Sattelzüge ist. Beim Rangieren geriet der Lkw schließlich ins Rutschen.

Bilder der Lkw-Havarie in Bad Berka Bilder der Lkw-Havarie in Bad Berka Ein Sattelzug geriet am Dienstagabend am Bad Berkaer Adelsberg in Not. Er rutschte vom schmalen Erlenweg, auf den die fehlerhaften Navigationssysteme den Fahrer geleitet hatten, und steckte im Gehölz fest. Foto: Stefan Eberhardt

Bilder der Lkw-Havarie in Bad Berka Einen Tag später war die Bergung immer noch im Gange. Foto: Stefan Eberhardt

Bilder der Lkw-Havarie in Bad Berka Der polnische Fahrer musste vor Ort übernachten und wurde von Anwohnern mit Kaffee und Lebensmitteln versorgt. Foto: Stefan Eberhardt

Bilder der Lkw-Havarie in Bad Berka Die Havarie sorgte für eine Vollsperrung des Bereiches oberhalb der Median-Kliniken. Foto: Stefan Eberhardt

Nolte und seine Nachbarn sehen nicht nur den Fahrer in der Verantwortung. Sie fordern auch von den Kartendienst-Anbietern nachhaltige Lösungen, um solche Missgeschicke zu verhindern. Sie kümmerten sich um den Fahrer, boten ihm Quartier an und versorgten ihn unter anderem mit Kaffee und Plätzchen.