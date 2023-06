LKW und Transporter prallen auf der B7 bei Weimar frontal zusammen

Weimar. Ein LKW-Fahrer ist mit einem Transporter auf der B7 frontal zusammengeprallt. Der Mann hatte zuvor einen Motorradfahrer übersehen.

Ein LKW ist am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 7 von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengeprallt. Die Fahrer blieben unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer des LKW in Richtung Erfurt unterwegs und bemerkte einen Motorradfahrer an einer roten Ampel zu spät.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der LKW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und prallte mit dem Transporter zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.