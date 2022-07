Lösungslabor bietet Starthilfe für Existenzgründer in Weimar

Die Mitglieder des Vereins „Lösungslabor“ erwarten am Freitag Gäste in der „WerkBank Weimar“ in der Schubertstraße 10.

Weimar. Mit einer viermonatigen Veranstaltungsreihe will Weimars Verein „Lösungslabor“ Gründern den Start in die Selbstständigkeit erleichtern.

Das Projekt „Up Thüringen“ richtet seinen Fokus in diesem Sommer auf Weimars Gründungsszene. Der Verein „Lösungslabor“ bietet von Juli bis Oktober Veranstaltungen an, mit denen der Start in die Selbstständigkeit erleichtert werden soll.

Dreimal lädt der Verein mit der Klassik-Stiftung zum „Garden Coworking am Sprachlabor“ ein. Unter dem Titel „Gründen in der Kreativwirtschaft“ gibt es spielerische Formate, etwa ein Treffen mit der Erfurter Zeichenrunde. Die Veranstaltungen finden unter anderem am alten Standort des Lösungslabor-Vereins in der Kreativ-Etage am Goetheplatz 9b und an seinem zukünftigen Standort, der „WerkBank Weimar“ in der Schubertstraße 10 statt. Dort fällt am Freitag, 8. Juli, 16 Uhr, der Startschuss.