Lohmaer Wasser aus neuem Hochbehälter

Die etwa 160 Einwohner von Groß- und Kleinlohma erhalten ihr Trinkwasser seit Dienstagmittag aus einem neuen Hochbehälter. Dieser wurde in den zurückliegenden fünf Wochen errichtet. Er ersetzt den im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erbauten Altbehälter.

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die damals selbstständige Gemeinde Kleinlohma eine leitungsgebundene öffentliche Trinkwasserversorgung eingerichtet. Gefördert wurde das Wasser seinerzeit aus einem Brunnen am Ortseingang aus Richtung Blankenhain. Der Antrieb der Pumpe erfolgte dabei mit einem Windrad. In den 1960er-Jahren – das Windrad war mittlerweile verschlissen, und die Ergiebigkeit des Brunnens reichte zur Abdeckung des gestiegenen Wasserbedarfs nicht mehr aus – teufte man einen Brunnen nördlich von Söllnitz ab und verlegte von dort aus eine etwa 1,8 Kilometer lange Druckleitung zum rund 130 Meter höher gelegenen Kleinlohma.

Erst 1987 erhielt dann auch das benachbarte Großlohma im Rahmen des DDR-Landprogramms ein öffentliches Trinkwassernetz, welches mit dem alten Kleinlohmaer Ortsnetz verbunden wurde. Seitdem diente der Hochbehälter der Versorgung beider Dörfer, die seit 1994 Ortsteil der Stadt Blankenhain sind. Infolge der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Acker- und Wiesenflächen im Niedersynderstedter Tal und der Ausbringung von Gülle war die Nitratbelastung des Grundwassers in dieser Region schon in den 1980er-Jahren zum Problem geworden. Aber erst nach 1990 konnte die Gruppenwasserversorgung Niedersynderstedter Tal vollendet und in Kleinschwabhausen an das System der Verbundwasserversorgung Nordthüringen angeschlossen werden. Seit 1994 erhalten auch die Einwohner von Groß- und Kleinlohma aufbereitetes Wasser aus der Ohra-Talsperre am Nordhang des Thüringer Waldes.

Der alte Hochbehälter – eine Betonkammer mit 40 Kubikmeter Nutzinhalt - musste aufgrund seines Bauzustandes ersetzt werden; eine Sanierung war nicht mehr möglich. Der Wasserversorgungs-Zweckverband Weimar hatte im Sommer 2019 das Grundstück für den Ersatzneubau erworben. Mit Blick auf die angestrebte kurze Bauzeit und die beengten Verhältnisse vor Ort war die Grundsatzentscheidung für einen werksseitig vormontierten Kunststoff-Fertigteilbehälter getroffen und das Chemnitzer Ingenieurbüro Melioplan mit der Planung und Ausschreibung eines entsprechenden Ersatzneubaus beauftragt worden. Im Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung hatte die renommierte Firma Hawle Kunststoff Ende 2019 den Auftrag zum Bau des neuen Behälters aus Polyethylen, bestehend aus zwei Wasserkammern mit je 25 Kubikmeter Nutzinhalt und einer separaten Schieberkammer erhalten. Die Arbeiten zum Erdeinbau sowie zur rohrtechnischen Anbindung waren an die Blankenhainer Firma Wachenfeld vergeben worden. Die Verbindung des neuen Behälters mit dem bestehenden Leitungsnetz sowie die Reinigung und Desinfektion hatten die Mitarbeiter des Meisterbereichs Mellingen des WZV Weimar übernommen.

Nach amtsärztlicher Freigabe der beiden Wasserkammern des neuen Behälters und der neu verlegten etwa 50 Meter langen Anbindeleitung wurden die Umschlussarbeiten durch die Melllinger Monteure am Dienstag ausgeführt. Für die Kunden in Groß- und Kleinlohma geschah dies unbemerkt. Die Versorgung über das 1994 errichtete Zwischenpumpwerk Söllnitz über ein Provisorium erfolgte unterbrechungsfrei. In den kommenden Wochen wird die Erdanschüttung des neuen Behälters fertiggestellt. Bis zum Frühjahr 2021 soll der Altbehälter rückgebaut und dessen Grundstück wieder zum Bestandteil der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche werden. Eine mit der Gelegenheit zur Besichtigung des neuen Behälters durch die Lohmaer Bürger verbundene feierliche Inbetriebnahme ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus Infektionsschutzgründen nicht möglich. Sobald die Situation dies zulässt, soll aber eine entsprechende Veranstaltung stattfinden. red