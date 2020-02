Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Losentscheid für den Ortsteilrat Nord

Der Ortsteilrat von Weimar-Nord soll nach dem Rücktritt von Sven Bärmann (AfD) wieder die von der Kommunalordnung vorgesehenen zehn Mitglieder bekommen. Weil bei der Wahl im Vorjahr mehrere potenzielle Nachrücker die gleiche Stimmenzahl erhielten, musste das Los entscheiden. Diesen Akt hatte Stadtwahlleiter Olaf Schäfers für Dienstag am Rande der wöchentlichen Pressekonferenz angesetzt.

Sechs Bürgerinnen und Bürger kommen als Nachrücker in Frage. Zwar hatte keiner von ihnen bei der Wahl des Ortsteilrates förmlich kandidiert. Weil aber die Zahl der Kandidaten unter jener der zu wählenden Mitglieder des Ortsteilrates lag, konnten die Wähler die Kandidatenliste mit eigenen Vorschlägen auffüllen.

So erhielten Tanja Adolph und Peter Gahl jeweils drei Stimmen und sind nun die ersten Nachrücker. Das Los entschied dabei für Gahl, der nun über das Ergebnis des Losentscheids informiert wird. Nimmt er die Wahl an, wird er demnächst als Mitglied des Ortsteilrates verpflichtet. Nimmt er sie nicht an, geht die gleiche Entscheidung an Tanja Adolph. Für den Fall, dass auch sie ablehnen sollte, wurde bereits die Reihenfolge der nächsten vier Nachrücker per Los entschieden. Sie hatten bei der Wahl 2019 jeweils zwei Stimmen erhalten.

Auch Sven Bärmann war als Nachrücker (4 Stimmen) in den Ortsteilrat eingezogen. Nach Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Widerstandshandlungen, Bedrohung und Beleidigung hatte er seine Mandate im Stadtrat und im Ortsteilrat zurückgegeben.