Speerwerfer Thomas Röhler wird in Weimar zu einer Sitzung des Sonderausschusses zur Glücksspirale erwartet.

Weimar. Die Glücksspirale feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum

Lotterie im Jubiläumsjahr in Weimar

Im Jubiläumsjahr der Glücksspirale kommen die Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) als Veranstalter der Lotterie am 12. August zu einer Sitzung in Weimar zusammen. Genauer gesagt der Sonderausschuss zur Glücksspirale. Sie feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

Die Glücksspirale war 1970 gegründet worden, um die Olympischen Spiele in München und Kiel zu finanzieren. Später wurde die Sportförderung um die Bereiche Denkmal- und Naturschutz erweitert. Für den Freistaat sei die Glücksspirale von besonderer Bedeutung, betonte Lotto Thüringen. Neben der Förderung, die die Stadt Weimar aufgrund des Kulturstadtjahres 1999 zuteil wurde, würden noch bis heute weitere, unzählige Projekte in ganz Thüringen gefördert. Erwartet werden unter anderem die Ausschussvorsitzende Friederike Sturm, Thüringens Finanzministerin Heike Taubert, Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik-Stiftung und Thomas Röhler, Olympiasieger im Speerwurf.