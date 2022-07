Lottes unglückliche Liebe – zu erleben im Weimarer Theater im Gewölbe

Weimar. Goethes Werk „Die Leiden des jungen Werther“ ist am Montag, 11. Juli, 18 Uhr, im Theater im Gewölbe zu sehen. Hier wird aber der weibliche Part erzählt.

Diesmal bringt das Theater im Gewölbe mit „Die Leiden des jungen Werther“ auch Lottes Version von der Geschichte auf die Bühne. Das Stück, das Goethe in Europa berühmt machte, ist am Montag, 11. Juli, 18 Uhr, zu erleben. Erzählt wird die Geschichte einer Liebe, die im Selbstmord endet. Bis heute berührt das Werk. In dem Schauspiel von Walter Hesse, geht Anna Stock in der Rolle als Lotte auf Spurensuche und fragt, wie das junge Mädchen die dramatischen Ereignisse empfunden hat.