Lounge-Konzert in der Hohenfeldener Therme

Vinzenz Heinze haut in die Tasten – am Donnerstag in der Avenida-Therme.

Hohenfelden. Vinzenz Heinze gastiert diesmal in der musikalischen Reihe des Wellness-Tempels in Hohenfelden.

Die „Avenida Lounge“ in der Therme am Stausee-Ufer in Hohenfelden erlebt ihre nächste Auflage am Donnerstag, 30. November, ab 19 Uhr. Musikalischer Hauptdarsteller im Gastronomiebereich der Saunenwelt ist der Pianist und Sänger Vinzenz Heinze. Der hat einen exzellenten Ruf als Arrangeur und Begleitmusiker für bekannte Vokalisten, ist Teil der Band Annred und macht sich immer mehr auch als Solokünstler einen Namen auf Bühnen der Republik. Er will auch diesmal die Illusion vom Klang eines großes Orchesters zaubern. Die Gäste haben zusätzlich die Möglichkeit, ab 19 Uhr das textilfreie Baden im Freizeit- und Familienbad zu genießen. Neben dem regulären Eintrittspreis ist für den Konzertbesuch auch der Saunazuschlag notwendig.