Luftreiniger für Weimarer „Haus des Miteinander Hörens“ als Geschenk zum Jubiläum

Weimar. Der Schwerhörigenbund feiert per Zoom sein zehnjähriges Jubiläum und weiht als Höhepunkt das neue Gerät ein.

Per Zoom holt der Deutsche Schwerhörigenbund Landesverband Thüringen und Sachsen-Anhalt in Mitteldeutschland sein zehnjähriges Jubiläum nach. Er war am 15. Dezember 2010 in Weimar gegründet worden, um bei der Interessenvertretung Hörbehinderter auf Länderebene aktiver mitwirken zu können.

Ursprünglich wollte der Verband sein Jubiläum 2020 feiern. Das war pandemiebedingt ebenso wenig möglich wie die zuletzt geplante Festveranstaltung in der Notenbank. Um das Datum nicht ganz unbeachtet zu lassen, gibt es am 8. Dezember von 13 bis 14.30 Uhr die virtuelle Veranstaltung inklusive Schriftdolmetscheruntertitelung. Mitglieder mit bekannter Mail-Adresse werden automatisch eingeladen, weitere Interessierte können sich anmelden. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Übergabe eines Luftreinigers im „Haus des Miteinander Hörens“ in der Bonhoefferstraße 24b. Dafür hatten der Ortsverein Weimar und der Landesverband einen Spendenaufruf gestartet. Das Gerät soll dafür sorgen, dass bei Veranstaltungen nicht ständig Tür oder Fenster geöffnet werden müssen. „So eine Anschaffung ist keine Kleinigkeit. Doch mithilfe der vielen Spender konnten wir unser Vorhaben umsetzen“, so der Vorsitzende Detlev Schilling.

www.dsb-landesverband-md.de