Luis Wirth ist sehr fit in Geografie

Luis Wirth hat den Schulsieg bei „Diercke Wissen“, den nach Veranstalter-Angaben größten deutschen Wettbewerb für das Fach Geografie, errungen. Der 16-Jährige war an seiner Pestalozzi-Regelschule erfolgreich. Damit hat er sich für den Landesentscheid qualifiziert, der eigentlich Ende März ausgetragen werden sollte.

Jährlich nehmen nach Informationen des Veranstalters mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teil, der in diesem Jahr seine 20. Auflage erlebt. Er beginnt mit einer schulinternen Vorrunde für die Klassenstufe 7 bis 10. Auf der nächsten Ebene wird schriftlich der Bundeslandssieger ermittelt. Außerhalb dieser Wertung spielen die Klassen 5 und 6 die Kategorie „Wissens-Junioren“. Die Endrunde wird seit 2013 im Wilhelm-Gymnasium in Braunschweig gespielt. Dort treten die 16 Bundeslandsieger sowie der Sieger der Auslandsschulen in einem mehrstündigen Livequiz an.

Interessierte können online trainieren: www.diercke.westermann.de/diercke-wissen-trainingscenter.