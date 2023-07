Lukas Hagen widmet sich in Weimar dem Walzer

Weimar. Zwei Konzerte der Weimar Master Classes stehen im Schießhaus an.

Gleich zweimal gastieren die internationalen „Weimar Master Classes“ an der Hochschule für Musik Franz Liszt im stimmungsvollen Ambiente des Schießhauses. „Darf ich bitten: Alles Walzer!?“ heißt das Thema des Gastprofessorenkonzerts mit dem weltberühmten Geiger Lukas Hagen, der dem Dreiviertel-Takter am Samstag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr einen ganzen Abend widmet. Lukas Hagen, Primarius des Hagen-Quartetts, spielt Walzer, Ländler und Linzer Tänze von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert oder Johann Strauß gemeinsam mit Sara Mayer an der Violine, Werner Neugebauer, Violine/Viola, und Josef Radauer am Kontrabass. In dem Gastprofessorenkonzert wird die Entstehung der Wiener Tanzmusik musikalisch nachgezeichnet und eine Annäherung von Salzburg aus über die oberösterreichischen Ländler und den Linzer Tanz an den Wiener Walzer aufgezeigt. Eintrittskarten zu 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es bei der Tourist-Info sowie an der Abendkasse.

Ein buntes Mosaik unterschiedlichster Ensembles ist bereits an diesem Freitag, 21. Juli um 19.30 Uhr im Schießhaus zu erleben. An diesem abwechslungsreichen Abend unter dem Motto „Meisterhaft“ spielen Teilnehmende aus den „Weimar Master Classes“ von Tanja Becker-Bender, Wen-Sinn Yang, Jörg Brückner und Robert Levin. Das Publikum erwartet eine faszinierende Mischung aus Klangfarben, Virtuosität und kammermusikalischem Zusammenspiel.