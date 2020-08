Weimar. Die vorletzte Lukas-Vesper der 12-teiligen Reihe findet am Sonntag, 9. August, 19 Uhr, in der Jakobskirche statt.

Lukas-Vesper in Jakobskirche

Wie erkenne ich, wer und was mir wichtig ist? So könnte man die Lukas-Vesper am kommenden Sonntag, 9. August, um 19 Uhr in der Jakobskirche überschreiben. „Ein vermeintlich Toter trifft auf Lebendige. Wo die eine Geschichte zu Ende scheint, entstehen unvermittelt neue Perspektiven“ so fasst Pfarrer Hardy Rylke die Emmaus-Geschichte im Lukasevangelium zusammen: „Das finde ich spannend und lässt mich fragen: Wie begegnet uns der auferstandene Christus denn heute?“ Christian Klischat wird die biblischen und literarischen Texte rezitieren. Musikalisch gestaltet wird der Kunstgottesdienst von der Violinistin Aida Andrea Pérez-Luquerna von der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.