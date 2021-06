Lutz Seiler beendet Weimarer „Lesarten“ 2021

Weimar. Das kleine Literaturfestival im Amphitheater am Mon Ami findet einen würdigen Abschluss.

Als finaler Gast der diesjährigen Weimarer „Lesarten“ las Bestseller-Autor Lutz Seiler am Montagabend im Amphitheater am Mon Ami aus seinem aktuellen Roman „Stern 111“. Mit diesem Werk, das den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 in der Kategorie Belletristik erhielt, knüpft der gebürtige Geraer an den Erfolg seines Bestsellers „Kruso“ an.

Zudem erinnerte Seiler an eines seiner literarischen Vorbilder: an den Schriftsteller Wolfgang Borchert, dessen Geburtstag sich am 20. Mai zum 100. Mal jährte.